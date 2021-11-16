Скорее бы подрался. Джон Джонс показал, как продолжает процесс массонабора

Такими темпами «Бонс» вскоре станет такой же большой как Нганну

Джон Джонс / Фото: Инстаграм

Бывший чемпион полутяжелого веса Джон Джонс (26-1) показал в Instagram, как продолжает подготовку к тяжелому дивизиону, где он хочет быть одним из самых больших парней.



Напомним, ранее Джонс рассказал, что ему для дебюта в тяжелом весе нужно стать еще больше и сильнее.

В тяжелом весе Джонс хочет в тяжелом весе дебютировать боем против чемпиона Фрэнсиса Нганну.

