Джон Джонс: «Я бьюсь изо всех сил, спотыкаюсь, и моя жизнь бардак»
Скорее бы подрался. Джон Джонс показал, как продолжает процесс массонабора
Такими темпами «Бонс» вскоре станет такой же большой как Нганну
15:33
Джон Джонс / Фото: Инстаграм
Бывший чемпион полутяжелого веса Джон Джонс (26-1) показал в Instagram, как продолжает подготовку к тяжелому дивизиону, где он хочет быть одним из самых больших парней.
Напомним, ранее Джонс рассказал, что ему для дебюта в тяжелом весе нужно стать еще больше и сильнее.
В тяжелом весе Джонс хочет в тяжелом весе дебютировать боем против чемпиона Фрэнсиса Нганну.
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