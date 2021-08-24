Чендлер: «В случае поражения от Джейка Пола на карте окажется репутация Вудли»
Следующий поединок Чендлера – под вопросом. Американец не хочет прививаться
Топовый легковес UFC не верит в качество вакцины
14:15
Майкл Чендлер / Фото - UFCАмериканский легковес UFC Майкл Чендлер (22-6) в Twitter подтвердил, что не намерен делать себе прививку от COVID-19.
«Я не хочу этого. Будет ли она одобрена FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами – прим.ред.) или нет. Достаточно реально для вас? У меня нет проблем с людьми, которые делают прививку. У всех нас есть выбор... это мой. Стоит отметить, что ранее Чендлер отказывался делать прививку, мотивируя это тем, что она пока не одобрена FDA: «Дело не в том, что я противник вакцин. Дело не в том, что я не верю в вакцину. Я просто не получу вакцину, пока она не будет на 100 процентов одобрена FDA. У нас должны быть сотни клинических испытаний, точно таких же, как у вакцин, которые поставили моему сына – от кори и ветряной оспы, а также все вакцины, которые были проверены на протяжении 100 лет. Мы увидим. Я не знаю, что будет дальше».
Отметим, что следующий поединок Чендлер проведет в Нью-Йорке, где введена обязательная вакцинация для людей, которые посещают рестораны, тренажерные залы и закрытые развлекательные заведения.
Ранее сообщалось, что Чендлер свой следующий поединок может провести с Джастином Гэтжи (22-3).
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