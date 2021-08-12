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Соперник Александра Емельяненко опроверг подписание контракта на бой
Ранее Тарасов назвал гонорары за поединок
17:00
Александр Емельяненко / Фото: wfca
Российский блогер Артем Тарасов опроверг подписание контракта на поединок против Александра Емельяненко.
«Могу вам сказать, что контракт на бой с Александром Емельяненко не подписан, контракт на бой с «Регбистом» также не подписан.
13 августа, в пятницу, я буду драться с Тайсоном Дижоном».
Напомним, ранее менеджер Емельяненко сообщил, что контракты подписаны и даже назвал дату боя.
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