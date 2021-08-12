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Соперник Александра Емельяненко опроверг подписание контракта на бой

Ранее Тарасов назвал гонорары за поединок

MMA
17:00
Соперник Александра Емельяненко опроверг подписание контракта на бой
Александр Емельяненко / Фото: wfca

Российский блогер Артем Тарасов опроверг подписание контракта на поединок против Александра Емельяненко.

«Могу вам сказать, что контракт на бой с Александром Емельяненко не подписан, контракт на бой с «Регбистом» также не подписан.

13 августа, в пятницу, я буду драться с Тайсоном Дижоном».

Напомним, ранее менеджер Емельяненко сообщил, что контракты подписаны и даже назвал дату боя.

Источник: sports.ru Карен Агабекян
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Александр Емельяненко Артем Тарасов

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