Долидзе: «Всегда считал и считаю, что Украина – это неделимое и единое государство»
Соперник Долидзе снялся с поединка на турнире UFC Fight Night
Грузинский боец все равно ждет возвращение в октагон 5 июня
20 мая 22:52
Роман Долидзе / Фото - UFCИтальянский боец UFC Алессио Ди Кирико (13-5) снялся с поединка с экс-чемпионом WWFC, грузинским средневесом Романом Долидзе (8-1). Об этом Долидзе сообщил в Instagram.
«По какой-то причине моему сопернику пришлось отменить бой. Я не знаю, что случилось. Сейчас важно только то, что я открыт и готов драться с кем угодно. Надеюсь, что скоро получу нового оппонента».
Поединок был запланирован 5 июня на турнире UFC Fight Night.
Напомним, в марте грузин потерпел первое поражение в карьере. Долидзе дебютировал в среднем дивизионе UFC и единогласным решением судей проиграл Тревину Джайлсу (14-2).
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