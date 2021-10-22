Федор – о возможном реванше с Орловским: «Для начала Андрею надо прийти в Bellator и подписать контракт»
Состолась официальная процедура взвешивания участников турнира Bellator 269: Федор – Тимоти
В октагон также выйдут Минаков, Токов и компания
12:43
Федор Емельяненко и Тимоти Джонсон / Фото - fighttimeВ Москве завершилась официальная процедура взвешивания участников турнира Bellator 269.
Главным событием ивента станет прощальный поединок легендарного российского тяжеловеса Федора Емельяненко (39-6) с американцем Тимоти Джонсона (15-7).
Представляем вашему вниманию результаты взвешивания участников турнира Bellator 269:
Основной кард:
Федор Емельяненко (233.5) – Тимоти Джонсон (264)
Виталий Минаков (265) – Саид Соума (243)
Усман Нурмагомедов (160) – Патрик Пиетила (158.8)
Анатолий Токов (185) – Шараф Давлатмурадов (186)
Предварительный кард:
Кирилл Сидельников (264) – Раб Труэсдейл (247)
Дарина Маздюк (125) – Катарзина Садура (125.5)
Ирина Алексеева (129.9) – Стефани лело Пейдж (124.5)
Никита Михайлов (135.5) – Брайан Мур (136)
Грачик Бозинян (170) – Алексей Шуркевич (171)
Айден Ли (147.5) – Александр Осетров (145.5)
Гаджи Рабаданов (148.8) – Александр Белих (146)
Текстовую онлайн трансляцию главного поединка ивента смотрите на нашем сайте. Примерное начало – 22:00.
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