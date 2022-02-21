Официально. Поединок Александр Емельяненко – Джефф Монсон состоится 23 февраля
Состоялась дебютная дуэль взглядов перед поединком Александр Емельяненко – Джефф Монсон
Бой на голых кулаках состоится 23 февраля
13:59
Емельяненко и Монсон / Фото - fighttimeСкандальный российский тяжеловес ММА Александр Емельяненко (28-8-1) в Instagram опубликовал видео с дуэли взглядов перед поединком с американским ветераном Джеффом Монсоном (60-26-1).
«Уже послезавтра, 23 февраля на турнире Hardcore MMA пройдет наш с Джеффом Монсоном поединок на голых кулаках! Всех жду».
Противостояние состоится 23 февраля в Москве. Бой пройдет на голых кулаках.
Первый поединок Емельяненко и Монсона состоялся 15 ноября 2012 года на турнире M-1 Challenge. В том бою победу сабмишеном одержал американец.
Свой последний бой 40-летний Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу сабмишеном в первом раунде.
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