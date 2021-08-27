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Состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира PFL 9: Хайбулаев – Логейн
Ивент состоится в Голливуде
10:23
Мовлид Хайбулаев и Брендон Лонгнейн / Фото - pflmma.comВ ночь с 27 на 28 августе в Голливуде (США) состоится турнир по смешанным единоборствам PFL 9, где главным событием ивента станет поединок в полулегком дивизионе между непобежденным россиянином Мовлидом Хайбулаевым (17-0-1) и британцем Брендоном Логнейном (21-3).
Представляем вашему вниманию результаты взвешивания всех участников турнира:
Основной кард:
Мовлид Хайбулаев (145.75) – Брендон Логейн (145.75)
Крис Уэйд (145.5) – Бубба Дженкинс (146)
Эмилиано Сорди (206) – Антонио Карлос Джуниор (205.5)
Сезар Феррейра (205.25) – Мартин Гамлет (205.75)
Предварительный кард:
Шеймон Мораес (146) – Лазар Стоядинович (145.5)
Крис Камоцци (203.5) – Кори Хендрикс (205.5)
Энтони Дизи (145.5) – Джесси Стим (144.5)
Джейсон Найт 145.75) – Бобби Мофетт (148.25)
Алехандро Флорес (145.5) – Карл Дитон (146)
Брендон Дженкинс (156) – Джейкоб Килборн (154.5)
Результаты турнира PFL 8.
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