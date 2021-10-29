Тейшейра – о бое с Блаховичем: «Я вернусь домой с поясом»
Состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC 267: Блахович – Тейшейра
Также в октагон выйдут Махачев, Чимаев и компания
29 октября 10:42
Блахович и Тейшейра / Фото - bestinau.netВ Абу-Даби (ОАЭ) завершилась официальная процедура взвешивания участников завтрашнего турнира UFC 267, в рамках которого пройдет сразу два титульных поединка.
В мэйн-ивенте действующий чемпион полутяжелого дивизиона Ян Блахович (28-8) проведет вторую защиту пояса против бразильского ветерана Гловера Тейшейры (32-7).
Со-главным событием станет поединок за временный титул в легчайшем весе между экс-чемпионом Петром Яном (15-2) и третьим номером рейтинга Кори Сандхагеном (14-2).
Представляем вашему вниманию результаты взвешивания участников турнира UFC 267:
Основной кард:
Ян Блахович (205) – Гловер Тейшейра (205)
Петр Ян (135) – Кори Сандхаген (135)
Ислам Махачев (155.5) – Дэн Хукер (156)
Александр Волков (263) – Марчин Тыбура (249)
Хамзат Чимаев (171.5) – Ли Цзинлян (171)
Магомед Анкалаев (205.5) – Волкан Оздемир (205.5)
Прелимы:
Вирна Яндироба (116) – Аманда Рибас (115.5)
Зубайра Тухугов (146) – Рикардо Рамос (146)
Альберт Дураев (186) – Роман Копылов (186)
Бенуа Сен-Дени (171) – Элизеу Залески дос Сантос (170.5)
Шамиль Гамзатов (206) – Михал Олексийчук (206)
Макван Амирхани (146) – Лерон Мерфи (146)
Ален Амедовски (185.5) – Ху Яоцзун (186)
Магомед Мустафаев (156) – Дамир Исмагулов (163.5)
Тагир Уланбеков (125) – Аллан Насименту (126)
Текстовая онлайн трансляция поединка Блахович – Тейшейра будет доступна на нашем сайте. Примерное начало – 07:00.
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