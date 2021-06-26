Волков: «Мы неплохо изучили Гане»
Состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC Fight Night 190: Волков – Гане
Ивент пройдет йв Лас-Вегасе
14:27
Гане и Волков / Фото - mmafightingНакануне в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC Fight Night 190.
Главным событием ивента станет поединок в тяжелом дивизионе между россиянином Александром Волковым (33-8) и третьим номером рейтинга Сирилом Гане (8-0).
Представляем вашему вниманию результаты взвешивания:
Основной кард:
Александр Волков (265) – Сирил Гане (245)
Таннер Босер (240) – Овинс Сент-Прю (230)
Раони Барселос (135) – Тимур Валиев (136)
Андре Фили (145.5) – Даниэль Пинеда (145)
Николас Далби (170) – Тим Минс (170.5)
Джай Херберт (155.5) – Ренато Мойкано (156)
Прелимы:
Данило Маркес (205.5) – Кеннеди Нзечукву (205.5)
Мишел Празерес (170) – Шавкат Рахмонов (170.5)
Ворли Алвес (171) – Джеремайя Уэллс (171)
Марцин Прахне (206) – Ике Вильянуэва (205)
Джулия Авила (135.5) – Юлия Столяренко (135.5)
Джастин Джейнс (145.5) – Чарльз Роса (146)
Дамир Хаджович (155.5) – Янси Медейрос (155.5)
Поединок между бойцами состоится 27 июня на турнире UFC Fight Night 190 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Накануне Волков дал оценку своему предстоящему сопернику.