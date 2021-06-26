Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 5
Сейчас 0
Сегодня 4
Завтра 3
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Монреаль Канадиенс - Вегас Голден Найтс 3:2 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Лос-Анджелес Клипперс - Финикс Санс 106:92 Окончен
Теннис (3 события из 27) показать все
WTA 2021 (Bad Homburg, Germany, Doubles)
Календарь Таблица
15:00 Хейзен В / Квета Пешке - Киченок Н / Ралука Иоана Олару 0:2 Окончен
WTA 2021 (Eastbourne, Great Britain, Doubles)
Календарь Таблица
16:00 Киченок Л / Ниномия М - Аойама Ш / Шибахара Е 0:2 Окончен
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain, Qualifying)
Календарь Таблица
13:30 Ангелина Калинина - Виталия Дятченко 0:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Уэльс - Дания -:- Запланирован
22:00 Италия - Австрия -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Айлендерс 1:0 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:30 Милуоки Бакс - Атланта Хоукс 125:91 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Нидерланды - Чехия -:- Запланирован
22:00 Бельгия - Португалия -:- Запланирован
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Лос-Анджелес Клипперс - Финикс Санс -:- Запланирован

Состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC Fight Night 190: Волков – Гане

Ивент пройдет йв Лас-Вегасе
MMA
14:27
Состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC Fight Night 190: Волков – Гане
Гане и Волков / Фото - mmafighting
Накануне в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC Fight Night 190.

Главным событием ивента станет поединок в тяжелом дивизионе между россиянином Александром Волковым (33-8) и третьим номером рейтинга Сирилом Гане (8-0).

Представляем вашему вниманию результаты взвешивания:

Основной кард:

Александр Волков (265) – Сирил Гане (245)

Таннер Босер (240) – Овинс Сент-Прю (230)

Раони Барселос (135) – Тимур Валиев (136)

Андре Фили (145.5) – Даниэль Пинеда (145)

Николас Далби (170) – Тим Минс (170.5)

Джай Херберт (155.5) – Ренато Мойкано (156)

Прелимы:

Данило Маркес (205.5) – Кеннеди Нзечукву (205.5)

Мишел Празерес (170) – Шавкат Рахмонов (170.5)

Ворли Алвес (171) – Джеремайя Уэллс (171)

Марцин Прахне (206) – Ике Вильянуэва (205)

Джулия Авила (135.5) – Юлия Столяренко (135.5)

Джастин Джейнс (145.5) – Чарльз Роса (146)

Дамир Хаджович (155.5) – Янси Медейрос (155.5)


Поединок между бойцами состоится 27 июня на турнире UFC Fight Night 190 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Накануне Волков дал оценку своему предстоящему сопернику.

Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Волков Сирил Гане

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Волков: «Мы неплохо изучили Гане»
Волков: «Мы неплохо изучили Гане»
MMA
25 июня 11:21
Волков: «Нганну поединок с Волковым выиграет, скорее всего, нокаутом, возможно, до второго раунда»
Волков: «Нганну поединок с Волковым выиграет, скорее всего, нокаутом, возможно, до второго раунда»
MMA
24 июня 14:50
1
Волков подписал новый контракт с UFC
Волков подписал новый контракт с UFC
MMA
23 июня 19:59
Это проблема. Волкову придется гонять вес перед боем с Гане
Это проблема. Волкову придется гонять вес перед боем с Гане
MMA
23 июня 18:38
Российский боец UFC не хочет Mercedes от мэра Москвы: «Лучше бы открыли посольство США»
Российский боец UFC не хочет Mercedes от мэра Москвы: «Лучше бы открыли посольство США»
MMA
23 июня 15:31
Гане: «Если бой перейдет в партер, то я смогу нокаутировать Волкова»
Гане: «Если бой перейдет в партер, то я смогу нокаутировать Волкова»
MMA
22 июня 21:21

Новости: MMA

Состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC Fight Night 190: Волков – Гане
Состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC Fight Night 190: Волков – Гане
14:27
Федор Емельяненко узнал дату своего следующего боя. Среди возможных соперников – Дос Сантос и Оверим
Федор Емельяненко узнал дату своего следующего боя. Среди возможных соперников – Дос Сантос и Оверим
12:38
Молдавский уверенно победил Джонсона и стал временным чемпионом Bellator
Молдавский уверенно победил Джонсона и стал временным чемпионом Bellator
11:56
Петтис проиграл Манфио, Харрисон финишировала Дандуа, и другие результаты турнира PFL 6
Петтис проиграл Манфио, Харрисон финишировала Дандуа, и другие результаты турнира PFL 6
08:57
Чемпион Bellator Ярослав Амосов впервые после победы рассказал о своих дальнейших планах
Чемпион Bellator Ярослав Амосов впервые после победы рассказал о своих дальнейших планах
25 июня 19:58
Волкановски: «Я верю, что в этот раз Макгрегор нокаутирует Порье»
Волкановски: «Я верю, что в этот раз Макгрегор нокаутирует Порье»
25 июня 13:22
Волков: «Мы неплохо изучили Гане»
Волков: «Мы неплохо изучили Гане»
25 июня 11:21
UFC, имейте в запасе сумасшедший контракт. Хабиб может вернуться в октагон
UFC, имейте в запасе сумасшедший контракт. Хабиб может вернуться в октагон
25 июня 10:58
Амосов вошел в топ-5 лучших полусредневесов мира
Амосов вошел в топ-5 лучших полусредневесов мира
25 июня 10:19
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
1
Все новости

Анонсы

Бокс в крепости. Украинцы подерутся с олимпийцами из Алжира и чемпионом Норвегии
WEB
Бокс в крепости. Украинцы подерутся с олимпийцами из Алжира и чемпионом Норвегии
17:00
Евро 2020. Уэльс — Дания. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Уэльс — Дания. Онлайн трансляция
19:00
Евро 2020. Уэльс — Дания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Уэльс — Дания. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Италия — Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Италия — Австрия. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Италия — Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Италия — Австрия. Онлайн трансляция
22:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
Большое возвращение. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Видео трансляция
WEB
Большое возвращение. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Видео трансляция
27 июня 05:00
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Онлайн трансляция
27 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Видео трансляция
27 июня 19:00
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Видео трансляция
27 июня 22:00
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Олайн трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Олайн трансляция
27 июня 22:00
Евро 2020. Хорватия — Испания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия — Испания. Видео трансляция
28 июня 19:00
Евро 2020. Хорватия — Испания. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия — Испания. Онлайн трансляция
28 июня 19:00
Евро 2020. Франция — Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Франция — Швейцария. Видео трансляция
28 июня 22:00
Евро 2020. Франция — Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Франция — Швейцария. Онлайн трансляция
28 июня 22:00
Евро 2020. Англия — Германия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия — Германия. Видео трансляция
29 июня 19:00
Евро 2020. Англия — Германия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия — Германия. Онлайн трансляция
29 июня 19:00
Евро 2020. Швеция — Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция — Украина. Видео трансляция
29 июня 22:00
Евро 2020. Швеция — Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция — Украина. Онлайн трансляция
29 июня 22:00
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
TV
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
3 июля 21:50
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
4 июля 10:50
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
4 июля 15:10
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
4 июля 19:45