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Состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC Fight Night 193: Сантос – Уокер
Также в октагон выйдут Дакас и Холланд
2 октября 09:49
Сантос и Уокер / Фото - mmafightingВ Лас-Вегасе (США) состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC Fight Night 193.
В главном событии шоу в октагон выйду бразильские бойцы полутяжелого дивизиона – Тиаго Сантос (21-9) и Джонни Уокер (18-5).
Представляем вашему вниманию результаты взвешивания участников турнира UFC Fight Night 193:
Основной кард:
Тиаго Сантос (206) – Джонни Уокер (204.5)
Кайл Дакас (185.5) – Кевин Холланд (183.5)
Алекс Оливейра (169.5) – Нико Прайс (170.5)
Миша Циркунов (185.5) – Кшиштоф Йотко (185.5)
Мэйси Чиассон (136) – Аспен Лэдд (137) – бой отменен из-за проблем со здоровьем у Лэдд
Майк Бриден (158.5) – Александр Эрнандес (154.5)
Предварительный кард:
Джаред Гордон (155) – Джо Солеки (155.5)
Кейси О'Нилл (125) – Антонина Шевченко (125.5)
Бет Кохейа (138.5) – Кэрол Роса (135.5)
Джейми Малларки (155.5) – Девонте Смит (155.5)
Гаэтано Пирелло (134.5) – Даглас Сильва де Андраде (135)
Стефани Эггер (135) – Шэнна Янг (134.5)
Джонни Эдуардо (135.5) – Алехандро Перес (136)
Накануне стало известно, что бразилец Жозе Алдо (30-7) следующий поединок проведет против четвертого номера рейтинга легчайшего дивизионе американца Роба Фонта (19-4).
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