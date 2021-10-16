Эдвардс: «Я просил UFC сделать бой с Масвидалем пятираундовым»
Состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC Fight Night 195: Лэдд – Дюмон
В со-главном поединке ивента выступит легендарный Орловский
16 октября 10:59
Лэдд и Дюмон / Фото - bloodyelbowВ Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC Fight Night 195, который состоится 17 октября на знаменитой арене UFC Apex.
Главным поединком ивента станет противостояние в рамках женского легчайшего дивизиона между американкой Аспен Лэдд (9-1) и бразильянкой Нормой Дюмон (6-1).
Также в карде данного турнира проведет свое очередное выступление экс-чемпион промоушена Андрей Орловский (31-20).
Представляем вашему вниманию результаты взвешивания участников турнира UFC Fight Night 195:
Основной кард:
Аспен Лэдд (145) – Норма Дюмон (145,5)
Андрей Орловский (245) – Карлос Фелипе (259)
Эрик Гонзалес (155) – Джим Миллер (155)
Манон Фиоро (125.5) - Майра Буэно Силва (126)
Джулиан Маркес () – Джордан Райт (184.5)
Предварительный кард:
Эндрю Санчес (185) – Бруно Сильва (185)
Рамазан Эмеев (171) – Дэнни Робертс (170.5)
Луана Каролина (125.5) – Лупи Годинез (121.5)
Людовит Клейн (145.5) – Нейт Ландвер (145.5)
Данаа Батгерел (135) – Брэндон Дэвис (136)
Ариани Карнелосси (115.5) – Истела Нуньес (114.5)
Накануне стало известно, что третий бой между чемпионом организации в наилегчайшем дивизионе Брэндоном Морено (19-5-2) и бывшим обладателем титула Дейвисоном Фигейреду (20-2-1) перенесен на UFC 270.
Комментарии 0