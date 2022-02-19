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Состоялась процедура взвешивания участников турнира UFC Fight Night 201: Уокер – Хилл
Ивент состоится в Лас-Вегасе
10:43
Уокер и Хилл / Фото - UFCВ Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC Fight Night 201, где главным событием ивента станет поединок в полутяжелом дивизионе между бразильцем Джонни Уокером (18-6) и американцем Джамалом Хиллом (9-1).
Представляем вашему вниманию результаты взвешивания участников турнира UFC Fight Night 201:
Основной кард:
Джонни Уокер (206) – Джамал Хилл (205)
Кайл Докос (193.5) – Джейми Пикетт (194)
Паркер Портер (263) – Алан Бадот (256)
Джим Миллер (156) – Николас Мотта (154.5)
Хоаким Бакли (183) – Абдул Разак Альхассан (186)
Предварительный кард:
Габриэль Бенитес (148) – Давид Анама (144.5)
Джессика-Роуз Кларк (135.5) – Стефани Эггер (135)
Чес Скелли (146) – Марк Стригл (145)
Диана Бельбита (116) – Глориа де Паула (115.5)
Чад Анхелигер (135) – Джесс Стрейдер (135)
Джонатан Пирс (145.5) – Кристиан Родригес (146)
Марио Ботиста (135.5) – Джей Перрин (136)
Ранее стало известно, что финальный поединок Гран-при полутяжеловесов Bellator между действующим чемпионом россиянином Вадимом Немковым (14-2) и претендентом на титул, американцем Кори Андерсоном (16-5) состоится 15 апреля в Сан-Хосе (Калифорния, США).
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