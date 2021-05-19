Состоялся чемпионат Украины по смешанным боевым искусствам UFMMA 2021

Лучшей командой стала Одесская область

Фото: UFMMA

15 мая в столичном «Дворце Спорта» было по-настоящему жарко. В Киев съехались лучшие бойцы со всех регионов. Всего около 500 представителей смешанных единоборств. Участники соревновались в разных весовых категориях от 10 до 18 лет, а также старшего возраста. В зависимости от веса, сильнейших было определено сразу в 62 категориях. Бои проходили на центральной арене «Дворца Спорта», одновременно на 5 локациях.



Больше всего наград получили спортсмены из Одесской области – 13 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых. Представители Киевской завоевали 8 первых мест, 12 вторых и 13 третьих. Также в тройку лучших попали участники из Днепропетровщины. На их счету 7 золотых, 4 серебряных и 10 бронзовых наград. Стоит отметить, что медали золотой пробы получили бойцы почти всех областей, но даже те регионы, кто обошелся без золота примерили на себя хотя бы серебро и бронзу. Поэтому областные ячейки Украинской федерации смешанных боевых искусств снова доказали, что они равномерно развивают свой вид спорта, и сильные представители ММА есть в каждом регионе.

Напомним, что 2019 на Чемпионате мира по смешанным единоборствам бойцы UF MMA завоевали 11 наград различного достоинства (5 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых) и заняли первое общекомандное место в медальном зачете из 44 стран-участниц.

Президент UF MMA Владимир Тесля:

«Нынешний чемпионат Украины стал примером, как должны проводиться спортивные соревнования! Только после такого подхода к спорту мы достигнем вершин на международных соревнованиях. Это хороший пример для всех и самое главное - для нашей молодежи, потому что она наше будущее и лицо нашего государства. В 2019 году в Сингапуре на Чемпионате мира наша федерация показала, что мы лучшая Государство и доказательством этого является 1 командное место среди 44 стран мира. Украинская Федерация смешанных боевых искусств даже при локдауне активно работала, проводила соревнования по регионам, ведь мы ставим цель всегда и везде быть первыми. Нынешний чемпионат Украины масштабный за все годы существования UF MMA. Бои проходили весь день, финалы даже до поздней ночи. Это было непросто с точки зрения организации, но это дало нам возможность посмотреть как можно больше участников, чтобы снова достойно представить Украину на международной арене. Нам хочется не просто побеждать, а занимать первые места в общем зачете наград, и мы для этого делаем все необходимое. Слава Украине!»

Вице-президент UF MMA Денис Перч:

«В спорте, как и в жизни побеждают сильные духом. Украинская федерация смешанных боевых искусств ставит перед собой всегда максимальные цели и выполняет их. В этом году на Чемпионате Украины мы собрали 500 участников, ведь только среди такого большого количества можно разглядеть настоящие бриллианты и максимально качественно в будущем сформировать сборную Украины. Александр Усик, Жан Беленюк, Ярослав Амосов - все они ярко представляют наше государство в мире. Кто-то в боксе, кто в борьбе или ММА. И мы как Федерация смешанных боевых искусств делаем все возможное, чтобы воспитывать и находить новые таланты. В этом году Чемпионат Украины очень нам в этом помог. Мы и в дальнейшем будем проводить столь масштабные турниры и собирать максимально много участников».