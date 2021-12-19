Совсем крыша поехала? Джейк Пол бросил вызов еще двум звездным бойцам UFC

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03:00 Сент-Луис Блюз - Даллас Старз 4:1 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Вашингтон Кэпиталз 2:5 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Нэшвилл Предаторс 2:3 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Аризона Койотис 5:6 Окончен
21:00 Миннесота Уайлд - Флорида Пантерс -:- Перенесен
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02:30 Бостон Селтикс - Голден Стэйт Уорриорз 107:111 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Милуоки Бакс 116:112 Окончен
04:00 Юта Джаз - Сан-Антонио Сперс 126:128 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Шарлотт Хорнетс 125:116 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Мемфис Гриззлис 105:124 Окончен
05:00 Миннесота Тимбервулвс - Лос-Анджелес Лейкерс 110:92 Окончен
19:00 Детройт Пистонс - Хьюстон Рокетс 107:116 Окончен
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16:00 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Окончен
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02:00 Филадельфия Флайерс - Оттава Сенаторс 4:3 Окончен
02:00 Ванкувер Кэнакс - Торонто Мейпл Лифс -:- Перенесен
03:00 Даллас Старз - Чикаго Блэкхокс 4:3 Окончен
03:00 Детройт Ред Уингс - Нью-Джерси Дэвилз 5:2 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Перенесен
05:00 Калгари Флэймс - Коламбус Блу Джекетс -:- Перенесен
05:00 Сиэтл Кракен - Эдмонтон Ойлерс 3:5 Окончен
21:00 Нью-Йорк Айлендерс - Вегас Голден Найтс 1:1 2-й период
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02:30 Бруклин Нетс - Орландо Мэджик 93:100 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Голден Стэйт Уорриорз 119:100 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Лос-Анджелес Клипперс 104:103 Окончен
04:00 Милуоки Бакс - Кливленд Кавальерс 90:119 Окончен
04:00 Юта Джаз - Вашингтон Уизардз 103:109 Окончен
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14:00 БК Запорожье - БК Тернополь 75:53 Окончен
15:00 БК Одесса - Харьковские Соколы 80:94 Окончен
16:00 Прометей - Киев-Баскет 81:69 Окончен
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00:00 Каролина Харрикейнс - Нэшвилл Предаторс -:- Перенесен
00:00 Оттава Сенаторс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Лос-Анджелес Кингс -:- Запланирован
04:00 Сиэтл Кракен - Торонто Мейпл Лифс -:- Перенесен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Аризона Койотис -:- Перенесен
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01:00 Детройт Пистонс - Майами Хит -:- Запланирован
01:00 Мемфис Гриззлис - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
01:00 Сакраменто Кингз - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Перенесен
02:30 Атланта Хоукс - Кливленд Кавальерс -:- Перенесен
02:30 Бруклин Нетс - Денвер Наггетс -:- Перенесен
03:00 Чикаго Буллз - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
03:00 Финикс Санс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован

Совсем крыша поехала? Джейк Пол бросил вызов еще двум звездным бойцам UFC

Блогер агитирует Масвидаля и Диаса разорвать контракт с Дэйной Уайтом
MMA
11:52
Совсем крыша поехала? Джейк Пол бросил вызов еще двум звездным бойцам UFC
Джейк Пол / фото - Getty Images

Известный американский блогер Джейк Пол, после яркой досрочной победы в реванше с Тайроном Вудли, бросил вызов двум звездным полусредневесам UFC. В своем послематчевом комментарии порталу Sportskeeda Пол заявил:

«Масвидаль и Нэйт Диас, вы с*чки, потому что покинули эту арену. Я знаю, что вы оба не хотите этого дерьма. В следующем бою я подерусь с вами обоими. Просто освободитесь от контракта с папочкой Дэйной, и вас двоих я тоже вы*бу».

Первые слова Пола после победы над Вудли.

Михаил Рыбак
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Теги

Хорхе Масвидаль Джейк Пол Нэйт Диас

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