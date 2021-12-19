Масвидаль: «Я хочу сначала встретиться с Эдвардсом, а потом разбить лицо Ковингтону»
Совсем крыша поехала? Джейк Пол бросил вызов еще двум звездным бойцам UFC
Блогер агитирует Масвидаля и Диаса разорвать контракт с Дэйной Уайтом
11:52
Джейк Пол / фото - Getty Images
Известный американский блогер Джейк Пол, после яркой досрочной победы в реванше с Тайроном Вудли, бросил вызов двум звездным полусредневесам UFC. В своем послематчевом комментарии порталу Sportskeeda Пол заявил:
«Масвидаль и Нэйт Диас, вы с*чки, потому что покинули эту арену. Я знаю, что вы оба не хотите этого дерьма. В следующем бою я подерусь с вами обоими. Просто освободитесь от контракта с папочкой Дэйной, и вас двоих я тоже вы*бу».