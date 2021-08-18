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Специалист об Александре Емельяненко: «Выпускать такого человека на ринг драться – преступление»

Рамазан Исмаилов рассказал, что у тяжеловеса было прединсультное состояние

MMA
11:56
Специалист об Александре Емельяненко: «Выпускать такого человека на ринг драться – преступление»
Александр Емельяненко / Фото: РБК

Российский тренер Рамазан Исмаилов рассказал, что 40-летнего тяжеловеса Александра Емельяненко нельзя подпускать к боям.

«Я видел Артема Тарасова – он вообще не боксер. Но вы видели Александра в предынсультном состоянии, когда он медленно разговаривал? Какая форма? Выпускать такого человека на ринг драться – преступление. Надо выпускать человека, когда он более-менее разговаривает, бегает по 5 километров, рывки делает.

Нельзя выпускать на ринг человека в болезненном состоянии на потеху людям, какие бы деньги ни платили. Я лично против этого. Пусть человек в нормальную форму войдет, 1-3 месяца в лагере спарринги поделает с нормальными спарринг-партнерами, а потом пусть дерется с кем хочет».

Напомним, ранее Александр Емельяненко заявил, что ведет переговоры с Bellator.

Источник: Sport24 Карен Агабекян
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Александр Емельяненко

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