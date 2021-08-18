Специалист об Александре Емельяненко: «Выпускать такого человека на ринг драться – преступление»

Александр Емельяненко / Фото: РБК

Российский тренер Рамазан Исмаилов рассказал, что 40-летнего тяжеловеса Александра Емельяненко нельзя подпускать к боям.



Нельзя выпускать на ринг человека в болезненном состоянии на потеху людям, какие бы деньги ни платили. Я лично против этого. Пусть человек в нормальную форму войдет, 1-3 месяца в лагере спарринги поделает с нормальными спарринг-партнерами, а потом пусть дерется с кем хочет».