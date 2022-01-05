Джон Джонс – о бое Нганну – Гане: «Я с нетерпением жду, когда определится мой будущий оппонент»
Средневес UFC заявил, что не испытывал проблемы в спарринге с Нганну
Но отметил, что в настоящем поединке был бы отключен
19:59
Шон Стриклэнд / Фото: MMA Fighting
Говорливый средневес UFC Шон Стриклэнд (24-3) в Twitter рассказал о спаррингах с Фрэнсисом Нганну (16-3).
«Все спрашивают меня, как бы я показал себя в бою с Фрэнсисом Нганну! Могу сказать, что показал себя очень хорошо, когда мы спарринговали с ним в зале в 16-унцовых перчатках.
Но если бы мы с ним подрались в настоящем бою в 4-унцовых перчатках, то один его точный удар и я бы отправился в страну грез».
Напомним, ранее Шон рассказал как на тренировку отключили Тони Фергюсона.
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