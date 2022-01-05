Средневес UFC заявил, что не испытывал проблемы в спарринге с Нганну

Шон Стриклэнд / Фото: MMA Fighting

Говорливый средневес UFC Шон Стриклэнд (24-3) в Twitter рассказал о спаррингах с Фрэнсисом Нганну (16-3).



Но если бы мы с ним подрались в настоящем бою в 4-унцовых перчатках, то один его точный удар и я бы отправился в страну грез».