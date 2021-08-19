Срубил талантливое дерево. Как малоизвестный кавказский боец «потушил» Емельяненко

После того поединка Александр начал сдавать

Маликов сразил Александра Емельяненко

12 ноября 2011 года на турнире M-1 Challenge 28 состоялся бой, изменивший карьеру одного из главных талантов тяжелого веса – Александра Емельяненко (28-8-1).



Многие специалисты называли Александра намного талантливее своего легендарного брата Федора. Но по ходу карьеры россиянин показал, что природный талант не настолько важен как вложенный в него труд.

И в тот вечер на шоу M-1 Challenge 28 Александр проиграл нокаутом в начале первого раунда малоизвестному широкой публике Магомеду Маликову (9-3).





Именно тот поединок показал, что из Емельяненко-младшего не получится бойца уровня Федора. К тому же, вскоре он начал чаще проигрывать, а затем алкоголизм стал причиной его тюремного заключения.

Напомним, Емельяненко-младший планирует дебютировать в Bellator боем против Сергея Харитонова.