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Тема дняЗинченко и Малиновский стоят дороже, чем весь их состав. Что представляет из себя сборная Боснии и Герцеговины
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Стал известен файткард турнира Bellator 268: Немков – Энгликас

В со-главном поединке ивента в октагон выйдут Бейдер и Андерсон
MMA
20:43
Стал известен файткард турнира Bellator 268: Немков – Энгликас
Вадим Немков / Фото - Twitter
16 октября на арене Footprint Center в Финиксе (штат Аризона, США) состоится турнир Bellator 268, главным событием которого станет полуфинальный поединок Гран-при в полутяжелом дивизионе между чемпионом организации, россиянином Вадимом Немковым (14-2) и литовцем Джулиусом Энгликасом (10-1).

В со-главном поединке ивента состоится другая полуфинальная встреча между Райаном Бейдером (28-6) и Кори Андерсоном (15-5).

Основной кард:

Вадим Немков – Джулиус Энгликас

Райан Бейдер – Кори Андерсон

Бенсон Хендерсон – Брент Примус

Генри Корралес – Владислав Парубченко

Прелимы:

Карл Альбректссон – Довлетджан Ягшимурадов

Салливан Коули – Деон Клэш

Ник Браун – Бобби Ли

Грегори Миллиард – Хавьер Торрес

Рэнди Филд – Сумико Инаба

Лэнс Гибсон-мл – Рэймонд Пина

Джайлон Бейтс – Рафаэль Монтини

Мухамед Берхамов – Джалил Уиллис

Мария Хендерсон – Коллетт Сантьяго

Напомним, изначально Немков должен был провести поединок с Энтони Джонсоном.
Владимир Кириченко
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