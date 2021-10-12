Стал известен файткард турнира Bellator 268: Немков – Англикас
Стал известен файткард турнира Bellator 268: Немков – Энгликас
В со-главном поединке ивента в октагон выйдут Бейдер и Андерсон
20:43
Вадим Немков / Фото - Twitter16 октября на арене Footprint Center в Финиксе (штат Аризона, США) состоится турнир Bellator 268, главным событием которого станет полуфинальный поединок Гран-при в полутяжелом дивизионе между чемпионом организации, россиянином Вадимом Немковым (14-2) и литовцем Джулиусом Энгликасом (10-1).
В со-главном поединке ивента состоится другая полуфинальная встреча между Райаном Бейдером (28-6) и Кори Андерсоном (15-5).
Основной кард:
Вадим Немков – Джулиус Энгликас
Райан Бейдер – Кори Андерсон
Бенсон Хендерсон – Брент Примус
Генри Корралес – Владислав Парубченко
Прелимы:
Карл Альбректссон – Довлетджан Ягшимурадов
Салливан Коули – Деон Клэш
Ник Браун – Бобби Ли
Грегори Миллиард – Хавьер Торрес
Рэнди Филд – Сумико Инаба
Лэнс Гибсон-мл – Рэймонд Пина
Джайлон Бейтс – Рафаэль Монтини
Мухамед Берхамов – Джалил Уиллис
Мария Хендерсон – Коллетт Сантьяго
Напомним, изначально Немков должен был провести поединок с Энтони Джонсоном.
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