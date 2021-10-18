Федор Емельяненко: «Чувствуется возраст. По физике и силе я чувствую, что уже далеко не тот Федор»
Стал известен файткард турнира Bellator 269: Федор Емельяненко – Тимоти Джонсон
Также в октагон выйдут Минаков, братья Токовы и компания
11:41
Федор Емельяненко / Фото - eurosport23 октября в Москве (Россия) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 269.
Главным событием ивента станет поединок в тяжелом дивизионе между легендарным российским бойцом Федором Емельяненко (39-6-1) и американцем Тимоти Джонсоном (15-7).
Представляем вашему вниманию участников турнира Bellator 269:
Основной кард:
Федор Емельяненко – Тимоти Джонсон
Виталий Минаков – Саид Соума
Усман Нурмагомедов – Патрик Пиеталла
Анатолий Токов – Шараф Давлатмурадов
Предварительный кард:
Кирилл Сидельников – Раб Труэсдейл
Владимир Токов – Аймонд Гух
Дарина Маздюк – Катарзина Садура
Ирина Алексеева – Стефани лело Пейдж
Брайан Мур – Никита Михайлов
Грачик Бозинян – Алексей Шуркевич
Айден Ли – Александр Осетров
Гаджи Рабаданов – Александр Белых
Напомним, в главном поединке Bellator 268 российский тяжеловес Вадим Немков финишировал литовца Джулиуса Энгликаса.
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