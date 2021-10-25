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Стал известен файткард турнира Bellator 270: Патрики Фрейре – Питер Куилли
Ивент состоится в Дублине
11:41
Куилли и Фрейре / Фото - mmajunkie.usatoday.com5 ноября в Дублине (Ирландия) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 270, где главным событием ивента станет титульный поединок в легком дивизионе между Питером Куилли (13-5-1) и Патрики Фрейре (23-10).
Представляем вашему вниманию список участников турнира Bellator 270:
Основной кард:
Питер Куилли – Патрики Фрейре
Патрик Микс – Джеймс Галлахер
Чарли Уорд – Норберт Новек
Даниэль Вейхель – Педро Карвальо
Предварительный кард:
Эшли Рис – Лука Покли
Даниэль Скатицци – Брайан Хоой
Ли Чадвик – Арунас Андриускевичус
Илиас Булэйд – Жорж Сасу
Киаран Кларк – Джордан Бартон
Николо Солли – Бобби Паллетт
Дэнни Нейлан – Одри Керуш
Асаэль Аджудж – Кир Харви
Джуниор Морган – Дарра Келли
Стивен Костелло – Юсуф Назокатов
Напомним, родной брат Патрики Патрисиу Фрейре оставил вакантным титул Bellator в легком дивизионе.
А тем временем стал известен файткард турнира UFC 267.
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