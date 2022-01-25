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Стал известен файткард турнира Bellator 273: Молдавский – Бэйдер

Также в октагон выйдет и экс-чемпион UFC
MMA
07:17
Стал известен файткард турнира Bellator 273: Молдавский – Бэйдер
Молдавский и Бэйдер / Фото - Twitter
29 января в Финиксе (Аризона, США) состоится первый турнир американского промоушена Bellator в 2022 году – Bellator 273.

Главным событием ивента станет титульный поединок в рамках тяжелого дивизиона между действующим чемпионом Райаном Бэйдером (28-7) и россиянином Валентином Молдавским (11-1), который является обладателем временного титула.

Также в карде данного шоу свою схватку проведет боец из команды Хабиба Нурмагомедова Ислам Мамедов (20-1-1), который сразится в октагоне с легендой ММА, экс-чемпионом UFC Бенсоном Хендерсоном (28-11).
Файткард турнира Bellator 273:

Основной кард:

Валентин Молдавский – Райан Бэйдер

Бенсон Хендерсон – Ислам Мамедов

Генри Корралес – Эйден Ли

Саба Хомаси – Джалил Уиллис

Прелимы:

Энрике Барзола – Дэррион Колдвелл

Саад Авад – Крис Гонсалес

Дуэйн Джонсон – Далтон Роста

Салливан Коули – Бен Пэрриш

Лукас Бреннан – Бенджамин Луго

Никита Михайлов – Блейн Шатт
Ранее наставник Молдавского Федора Емельяненко назвал условие, при котором завершит карьеру в ММА.


Владимир Кириченко
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