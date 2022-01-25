Двое россиян проведут бой в со-главном событии турнира Bellator 274. Один из них – экс-чемпион лиги
Стал известен файткард турнира Bellator 273: Молдавский – Бэйдер
Также в октагон выйдет и экс-чемпион UFC
07:17
Молдавский и Бэйдер / Фото - Twitter29 января в Финиксе (Аризона, США) состоится первый турнир американского промоушена Bellator в 2022 году – Bellator 273.
Главным событием ивента станет титульный поединок в рамках тяжелого дивизиона между действующим чемпионом Райаном Бэйдером (28-7) и россиянином Валентином Молдавским (11-1), который является обладателем временного титула.
Также в карде данного шоу свою схватку проведет боец из команды Хабиба Нурмагомедова Ислам Мамедов (20-1-1), который сразится в октагоне с легендой ММА, экс-чемпионом UFC Бенсоном Хендерсоном (28-11).
Файткард турнира Bellator 273:
Основной кард:
Валентин Молдавский – Райан Бэйдер
Бенсон Хендерсон – Ислам Мамедов
Генри Корралес – Эйден Ли
Саба Хомаси – Джалил Уиллис
Прелимы:
Энрике Барзола – Дэррион Колдвелл
Саад Авад – Крис Гонсалес
Дуэйн Джонсон – Далтон Роста
Салливан Коули – Бен Пэрриш
Лукас Бреннан – Бенджамин Луго
Никита Михайлов – Блейн Шатт
Ранее наставник Молдавского Федора Емельяненко назвал условие, при котором завершит карьеру в ММА.
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