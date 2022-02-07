Адесанья: «Предсказываю, что снова вздрючу Уиттакера»
Стал известен файткард турнира UFC 271: Адесанья – Уиттакер
Также в откагон выйдут Льюис, Орловский, Брансон и компания
08:12
Адесанья и Уиттакер / Фото - UFC12 февраля на арене «Тойота-центр» в Хьюстоне (Техас, США) пройдет турнир UFC 271.
В главном событии ивента состоится титульный реванш в среднем дивизионе между действующим чемпионом Исраэлем Адесаньей (21-1) и экс-обладателем титула Робертом Уиттакером (23-5).
В со-главном поединке вечера встретятся двое нокаутеров из тяжелого дивизиона американец – Деррик Льюис (26-8) и австралиец Тай Туиваса (13-3).
Представляем вашему вниманию участников турнира UFC 271:
Основной кард:
Исраэль Адесанья – Роберт Уиттакер
Деррик Льюис – Тай Туиваса
Дерек Брансон – Джаред Каннонир
Кайлер Филлипс – Марсело Рохо
Бобби Грин – Насрат Хакпараст
Прелимы:
Андрей Орловский – Джаред Вандераа
Роксанн Модаффери – Кейси О'Нилл
Алекс Перес – Мэтт Шнелл
Максим Гришин – Уильям Найт
Ранние прелимы:
Мана Мартинес – Ронни Лоуренс
Александр Эрнандес – Ренато Мойкано
Фабио Черант – Карлос Ульберг
Эй Джей Добсон – Джейкоб Малкун
Сергей Морозов – Дуглас Силва ди Андради
Джеремайя Уэлс – Майк Матета
Результаты турнира UFC Fight Night 200.
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