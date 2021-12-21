Чикадзе: «Я смог увидеть много дыр в защите Холловэя»
Стал известен файткард турнира UFC on ESPN 32: Чикадзе – Каттар
В октагон также выйдет Чукагян, Салихов и компания
15:15
Чикадзе и Каттар / Фото - mmamania15 января в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 32.
Главным событием ивента станет поединок в полулегком дивизионе между грузином Гигой Чикадзе (14-2) и американцем Келвином Каттаром (22-5).
Представляем вашему вниманию список участников турнира:
Основной кард:
Келвин Каттар – Гига Чикадзе
Кэтлин Чукагян – Дженнифер Майя
Брэндон Ройвэл – Рожерио Бонторин
Муслим Салихов – Мишель Перейра
Брайан Келлехер – Сайдиокуб Кахрамонов
Предварительный кард:
Чейз Шерман –Джейк Коллье
Хоакин Бакли – Абдул Разак Альхассан
Курт Макги – Рамиз Брахимай
Раони Барселос – Виктор Генри
Клейдсон Родригес – Заррух Адашев
Билл Алгео – Джоандерсон Са де Брито
Кайо Барральо – Джейми Пикетт
Дакота Буш – Вячеслав Борщев
Ванесса Демопоулос – Сильвана Гомес Хуарес
Ти Джей Браун – Габриэль Бенитес
Напомним, что Чикадзе находится на серии из девяти побед подряд. В своем последнем поединке, который состоялся на турнире UFC on ESPN 30, Гига нокаутировал Эдсона Барбозу (22-10).
Накануне грузин подписал новый контракт с UFC.
Что касается Каттара, то свой предыдущий бой он проводил в январе этого года и проиграл там единогласным решением судей по итогам всей дистанции боя с экс-чемпионом Максом Холловэем.
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