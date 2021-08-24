Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 11
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 3
Футбол (8 событий из 9) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Вест Хэм - Лестер 4:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Кальяри - Специя 2:2 Окончен
21:45 Сампдория - Милан 0:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Хетафе - Севилья 0:1 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Кремень - Нива Т 1:2 Окончен
17:30 Подолье - Полесье 1:0 Окончен
17:30 Альянс - Авангард 1:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 ФК Львов - Ингулец 1:2 Окончен
Теннис (3 события из 43) показать все
ATP 2021 (Winston-Salem, USA)
Календарь Таблица
02:00 Ник Киргиос - Энди Маррей -:- Отменен
03:15 Маркос Жирон - Факундо Баньис 2:0 Окончен
04:10 Артур Риндеркнеч - Симон Жиль 0:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Ференцварош - Янг Бойз -:- Запланирован
22:00 ПСВ - Бенфика -:- Запланирован
22:00 Лудогорец - Мальме -:- Запланирован
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Брондбю - Ред Булл Зальцбург -:- Запланирован
22:00 Шахтер - Монако -:- Запланирован
22:00 Динамо Загреб - Шериф -:- Запланирован

Стал известен полный файткард турнира UFC on ESPN 30: Барбоза – Чикадзе

В октагон вернется и топовый легковес Кевин Ли
MMA
07:56
Стал известен полный файткард турнира UFC on ESPN 30: Барбоза – Чикадзе
Барбоза и Чикадзе / Фото - UFC
28 августа на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC on ESPN 30, главным событием которого станет поединок в рамках полулегкого дивизиона между бразильским ветераном Эдсоном Барбозой (22-9) и десятым номером рейтинга, грозным грузинским бойцом Гигой Чикадзе (13-2).

Также в данном карде пройдут сразу два финала шоу TUF 29, ожидается и возвращение в октагон топового легковеса Кевина Ли (18-6) в поединке против Дэниэла Родригеса (15-2).

Основной кард:

Эдсон Барбоза – Гига Чикадзе

Брайан Баттл – Гилберт Урбина (финал шоу TUF 29 в среднем весе)

Брэйди Хистенд – Рики Турсиос (финал шоу TUF 29 в легчайшем весе)

Кевин Ли – Дэниел Родригес

Майкл Гиллмор – Андре Петроски

Джеральд Миршерт – Махмуд Мурадов

Прелимы:

Абдул Разака Альхассан – Алессио Ди Чирико

Сэм Алви – Веллингтон Турман

Дастин Джейкоби – Даррен Стюарт

Джей Джей Олдрич – Ванесса Демопулос

Джамал Эммерс – Пэт Сабатини

Гвидо Каннетти – Мана Мартинес

А тем временем чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (20-3) сообщил о подписании контракта на реванш с Петром Яном (15-2).

Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Эдсон Барбоза Гига Чикадзе Кевин Ли

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Чикадзе: «Я выиграю у Барбозы в ярком стиле»
Чикадзе: «Я выиграю у Барбозы в ярком стиле»
MMA
09:21
Барбоза: «Все знают, что Чикадзе опасен, но я еще опаснее. Это будет настоящая война»
Барбоза: «Все знают, что Чикадзе опасен, но я еще опаснее. Это будет настоящая война»
MMA
08:21

Новости: MMA

Вудли: «Я нокаутирую Джейка Пола»
Вудли: «Я нокаутирую Джейка Пола»
09:39
Шпонарский помогает Амосову подтянуть ударную технику
Шпонарский помогает Амосову подтянуть ударную технику
09:36
Чикадзе: «Я выиграю у Барбозы в ярком стиле»
Чикадзе: «Я выиграю у Барбозы в ярком стиле»
09:21
Стерлинг начал подготовку к реваншу с Яном
Стерлинг начал подготовку к реваншу с Яном
08:55
Нурмагомедов извинился перед афганским народом за некорректную реплику
Нурмагомедов извинился перед афганским народом за некорректную реплику
08:50
Чендлер: «В случае поражения от Джейка Пола на карте окажется репутация Вудли»
Чендлер: «В случае поражения от Джейка Пола на карте окажется репутация Вудли»
08:38
Барбоза: «Все знают, что Чикадзе опасен, но я еще опаснее. Это будет настоящая война»
Барбоза: «Все знают, что Чикадзе опасен, но я еще опаснее. Это будет настоящая война»
08:21
Стал известен полный файткард турнира UFC on ESPN 30: Барбоза – Чикадзе
Стал известен полный файткард турнира UFC on ESPN 30: Барбоза – Чикадзе
07:56
Не Нганну. Хабиб назвал сильнейшего тяжеловеса в мире
Не Нганну. Хабиб назвал сильнейшего тяжеловеса в мире
07:49
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
7
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 19:43
51
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
6
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Тема дня
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:30
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
Бокс Профессиональный бокс
19 августа 19:35
29
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:47
Все новости