Майя намерен провести прощальный поединок в UFC
Стал известен полный файткард турнира UFC on ESPN 30: Барбоза – Чикадзе
В октагон вернется и топовый легковес Кевин Ли
07:56
Барбоза и Чикадзе / Фото - UFC28 августа на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC on ESPN 30, главным событием которого станет поединок в рамках полулегкого дивизиона между бразильским ветераном Эдсоном Барбозой (22-9) и десятым номером рейтинга, грозным грузинским бойцом Гигой Чикадзе (13-2).
Также в данном карде пройдут сразу два финала шоу TUF 29, ожидается и возвращение в октагон топового легковеса Кевина Ли (18-6) в поединке против Дэниэла Родригеса (15-2).
Основной кард:
Эдсон Барбоза – Гига Чикадзе
Брайан Баттл – Гилберт Урбина (финал шоу TUF 29 в среднем весе)
Брэйди Хистенд – Рики Турсиос (финал шоу TUF 29 в легчайшем весе)
Кевин Ли – Дэниел Родригес
Майкл Гиллмор – Андре Петроски
Джеральд Миршерт – Махмуд Мурадов
Прелимы:
Абдул Разака Альхассан – Алессио Ди Чирико
Сэм Алви – Веллингтон Турман
Дастин Джейкоби – Даррен Стюарт
Джей Джей Олдрич – Ванесса Демопулос
Джамал Эммерс – Пэт Сабатини
Гвидо Каннетти – Мана Мартинес
А тем временем чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (20-3) сообщил о подписании контракта на реванш с Петром Яном (15-2).
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