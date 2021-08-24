Стал известен полный файткард турнира UFC on ESPN 30: Барбоза – Чикадзе

В октагон вернется и топовый легковес Кевин Ли

Барбоза и Чикадзе / Фото - UFC

28 августа на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC on ESPN 30, главным событием которого станет поединок в рамках полулегкого дивизиона между бразильским ветераном(22-9) и десятым номером рейтинга, грозным грузинским бойцом(13-2).Также в данном карде пройдут сразу два финала шоу TUF 29, ожидается и возвращение в октагон топового легковеса(18-6) в поединке против(15-2).Эдсон Барбоза – Гига ЧикадзеБрайан Баттл – Гилберт Урбина (финал шоу TUF 29 в среднем весе)Брэйди Хистенд – Рики Турсиос (финал шоу TUF 29 в легчайшем весе)Кевин Ли – Дэниел РодригесМайкл Гиллмор – Андре ПетроскиДжеральд Миршерт – Махмуд МурадовАбдул Разака Альхассан – Алессио Ди ЧирикоСэм Алви – Веллингтон ТурманДастин Джейкоби – Даррен СтюартДжей Джей Олдрич – Ванесса ДемопулосДжамал Эммерс – Пэт СабатиниГвидо Каннетти – Мана МартинесА тем временем чемпион UFC в легчайшем весе