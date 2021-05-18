Гарбрандт свой следующий поединок проведет против Фонта
Стал известен полный кард турнира UFC Fight Night 188: Гарбрандт – Фонт
Ивент состоится 22 мая в Лас-Вегасе
18 мая 16:37
Фонт и Гарбрандт / Фото - UFC22 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night 188.
Главным событием ивента станет поединок в легчайшем дивизионе между экс-чемпионом промоушена американцем Коди Гарбрандтом (12-3) и его соотечественником Робом Фонтом (18-4).
Представляем вашему вниманию список участников турнира UFC Fight Night 188:
Роб Фонт – Коди Гарбрандт
Сяонань Ян – Карла Эспарза
Джастин Тафа – Джаред Вандераа
Фелисиа Спенсер – Норма Думонт
Дэвид Дворак – Ролиан Пэйва
Джек Херманссон – Эдмен Шахбазян
Билл Алджео – Рикардо Рамос
Бен Ротвелл – Крис Барнетт
Клаудио Сильва – Курт МакГи
Бруно Сильва – Виктор Родригес
Джошуа Кулибао – Ялен Ша
Янси Медейрос – Дамир Хадзович
Рафаэль Алвес – Дамир Исмагулов
Сара Алпер – Лупита Годинес
Напомним, что Гарбрандт 6-го июня закрыл серию из трех поражений, досрочно победив бразильца Рафаэля Ассунсао. Затем американец должен был выйти в октагон против обладателя титула бразильца Дейвисона Фигейреду на ноябрьском турнире UFC 255, однако получил травму во время тренировочного лагеря.
Что касается Фонта, то он в последнем бою нокаутировал экс-претендента на чемпионский титул в легчайшем весе бразильца Марлона Мораеса.
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