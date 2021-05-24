Розенструйк намерен предложить Кормье стать его тренером по борьбе
Стал известен полный кард турнира UFC Fight Night 189: Розенструйк – Сакаи
Ивент состоится 5 июня в Лас-Вегасе
14:29
Розенструйк – Сакаи / Фото - mmanews5 июня в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Fight Night 189, где главным событием ивента станет поединок в тяжелом дивизионе между Жаирзиньо Розенструйком (11-2) и Аугусто Сакаи (15-2-1).
Представляем вашему вниманию список участников турнира UFC Fight Night 189:
Жаирзиньо Розенструйк – Аугусто Сакаи
Марчин Тыбура – Уолт Харрис
Роман Долидзе – Лауреано Старополи
Сантьяго Понзиниббио – Мигель Баеза
Том Брис – Антонио Арройо
Монтана де ла Роса – Ариана Липски
Идир Латифи – Таннер Боссер
Алан Патрик – Мейсон Джонс
Марина Мороз – Менон Фиорот
Йозеф Залал – Шон Вудсон
Клаудио Пуеллес – Джордан Леавитт
Ранее стали известны возможные сроки проведения реванша Ян – Стерлинг.
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