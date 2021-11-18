Махачев: «Минеев и Исмаилов потянули бы уровень топ-15 в UFC»
Стал известен возможный соперник Исмаилова. И это не Минеев
Популярный российский полусредневес – в ожидании от возвращения в клетку
12:41
Магомед Исмаилов / Фото - eurosportПрезидент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев в интервью YouTube-каналу «РБ Спорт: Единоборства» заявил, что популярный российский средневес Магомед Исмаилов свой следующий бой может провести против бразильца Марсио Сантоса, если тот выиграет поединок у Вячеслава Василевского.
«Если бы Исмаилов победил Минеева в реванше, то его следующим соперником мог бы стать Шлеменко. Сейчас интересно, ведь Василевский с Сантосом подерутся. Посмотрим, как у них закончится бой. Если Сантос выиграет у Василевского, я вижу возможный бой Исмаилова с Марсио, в случае если Минеев, например, не сможет драться или кто-то получит травму. Это бой на перспективу. Месть за своего пацана это называется».
Напомним, что свой последний бой Исмаилов провел 16 октября, проиграв техническим нокаутом в третьем раунде в реванше с Владимиром Минеевым, который состоялся на турнире AMC Fight Nights 105.
Комментарии 0