Александр Емельяненко заявил, что Исмаилов выиграл у него случайно
Стала известна дата следующего поединка Александра Емельяненко
Скандальный россиянин встретится с известным блогером
12:43
Александр Емельяненко / Фото - russian.rt.comРоссийский боец ММА Александр Емельяненко (28-8-1) подписал контракт на следующий поединок.
Соперником скандального россиянина станет блогер Артем Тарасов. Их бой состоится в рамках промоушена «Наше дело» 18 сентября.
Соперники подерутся в перчатках для ММА по правилам бокса. Об этом во время пресс-конференции сообщил основатель промоушена Артур Арутюнян.
Последний бой Александр провел в июле 2020 года, где на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов.
Ранее Емельяненко-младший заявил, что хочет провести бой в Веllаtor со своим главным врагом в карьере ММА-бойца Сергеем Харитоновым.
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