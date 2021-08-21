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Стала известна дата следующего поединка Александра Емельяненко

Скандальный россиянин встретится с известным блогером
MMA
12:43
Стала известна дата следующего поединка Александра Емельяненко
Александр Емельяненко / Фото - russian.rt.com
Российский боец ММА Александр Емельяненко (28-8-1) подписал контракт на следующий поединок. 

Соперником скандального россиянина станет блогер Артем Тарасов. Их бой состоится в рамках промоушена «Наше дело» 18 сентября.

Соперники подерутся в перчатках для ММА по правилам бокса. Об этом во время пресс-конференции сообщил основатель промоушена Артур Арутюнян.

Последний бой Александр провел в июле 2020 года, где на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов.

Ранее Емельяненко-младший заявил, что хочет провести бой в Веllаtor со своим главным врагом в карьере ММА-бойца Сергеем Харитоновым.

Источник: sport24 Владимир Кириченко
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