«Не хочешь драться за пояс?»Оливейра отреагировал на желание Порье устроить трилогию с Макгрегором
Стала известна возможная дата поединка между Макрегором и Порье
Третий бой между топами легкого веса состоится летом
11:41
Макгрегор и Порье / Фото - mmafightingЭкс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор (22-5) и бывший временный чемпион в легком весе Дастин Порье (27-6-1) могут выйти в октагон в ночь с 10 на 11 июля. Об этом в Twitter сообщил журналист Ариэль Хельвани.
Как ранее сообщалось, мае мегафайт провести не удастся, так как стороны не успеют согласовать все условия контракта, а дата 12 июня, которая до этого считалась предпочтительной, уже занята еще одним невероятным поединком Дейвисон Фигейредо – Брэндон Морено.
Напомним, в первом поединке, который состоялся в 2014 году, Порье нокаутом проиграл Макгрегору в первом раунде. Второй бой между легковесами прошел на турнире UFC 257, тогда американец финишировал ирландца во второй пятиминутке.
Ранее тренер Макгрегора Джон Кавана назвал основную причину поражения своего подопечного в реванше с американцем.