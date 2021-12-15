Макгрегор: «Так в какую дату я буду драться с Оливейрой?»
Стали известны сроки возвращения Макгрегора в октагон
Бывший чемпион UFC не проводил бои с июля этого года
15 декабря 09:59
Конор Макгрегор / Фото - nytimes.comТренер экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6) Джон Кавана назвал сроки возвращения своего подопечного в октагон.
Цитирует Кавану MMA Junkie.
«Мы еще не вернулись к тренировкам по ММА, но он хочет проявить всю силу и подготовленность, и разумно подходит к этому вопросу. Я немного выступаю в местных школах Дублина и всегда буду использовать его в качестве примера того, что мы можем сделать в жизни, когда у нас случаются неудачи. Нет никого, кто вернулся бы лучше него. Нет никого, кто использовал бы поражения, чтобы подпитывать себя, чтобы узнать что-то новое о своем теле, узнать что-то новое о тренировках, вернуться и преуспеть».
«У него есть свои победы, у него есть свои поражения, но он никогда не уйдет. Он всегда берет себя в руки и возвращается обратно. Для меня это действительно то, в чем заключается вся жизнь. У всех нас будут неудачи, у всех нас будут неудачи. Я бы сказал, что Конор вернется в начале лета. Я встречусь с ним, он сейчас вернулся в Дублин, так что я увижу его, когда вернусь домой в Ирландию. Я уверен, что у нас будет подходящее время, чтобы отпраздновать Рождество, а затем назначить время для возвращения».
Напомним, Макгрегор не проводил бои с июля, когда проиграл техническим нокаутом в 1-м раунде Дастину Порье.
Накануне Конор обратился к боссам UFC, чтобы узнать дату поединка с действующим обладателем титула в легком весе Чарльзом Оливейрой (32-8).
Комментарии 0