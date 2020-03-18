Стерлинг резко отреагировал на заявление Яна о том, что он хочет избежать реванша
Стали известны возможные сроки реванша Ян – Стерлинг
Россиянин намерен вернуть себе титул чемпиона UFC
18 марта 16:41
Ян и Стерлинг / Фото - dknation.draftkings.comЭкс-чемпион UFC в легчайшем дивизионе Петр Ян (15-2) сообщил о возможных сроках реванша с новоиспеченным обладателем титула Алджамейном Стерлингом (20-3).
«Реванш обсуждается, он возможен в ближайшие два-три месяца. Но мы знаем, что у UFC все может поменяться. Остается только ждать. Либо ближе к лету, либо уже летом. Случаи подобного характера были неоднократно. Безусловно, было не очень приятно, что такая ситуация произошла, что я допустил ошибку и получил такое наказание. Но я настроен отобрать пояс обратно. Апелляции мы не писали, смысла не было, так как они не изменили свое решение, этот момент – это был удар по их судейской репутации. Я чувствую себя нормально, настроен нормально и хочу забрать свое».
Напомним, 7 марта на турнире UFC 259 Стерлинг выиграл у Яна дисквалификацией после того, как россиянин нанес по нему запрещенный удар коленом в партере.