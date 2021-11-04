О’Мэлли: «Хочу, чтобы Ковингтон стал чемпионом»
Стало известно имя бойца, страхующего бой Усман – Ковингтон
Это один из топов полусреднего веса
10:38
Бразильский полусредневес Висенте Люке (21-7-1) будет запасным бойцом на реванш между чемпионом UFC, нигерийцем Камару Усманом (19-1) и американцем Колби Ковингтоном (16-2). Об этом сообщил в Twitter журналист Бретт Окамото со ссылкой на менеджера Усмана Али Абдель-Азиза.
«Висенте Люке взвесится в пятницу на Манхэтене в качестве резервного бойца на чемпионский бой в полусреднем весе на UFC 268. Об этом сообщил менеджер Камару Усмана, Али Абдель-Азиз».
Напомним, последний поединок Люке прошел 7-го августа на UFC 265, досрочно победил американца Майкла Киесу.
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