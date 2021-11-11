Александр Емельяненко: «Нельзя перед Федором останавливаться и стоять»
Стало известно, почему Александру Емельяненко не могут организовать бой с украинским рэпером
Джиган хочет непомерный гонорар
21:59
Александр Емельяненко / Фото: скрин-шот
Менеджер именитого тяжеловеса Александра Емельяненко Азамат Бостанов в эфире YouTube-каналу Разрешите вас перебить сообщил, что бой его подопечного с рэпером Джиганом пока не могут организовать.
«Считаю, что все упирается в озвученный Джиганом гонорар – 50 млн рублей. Даже я его спрашивал, готов ли он рассмотреть варианты с более лайтовым ценником, то есть сделать какую-то скидку. Допустим, не 50, а 40 миллионов. Он сказал: «Нет, однозначно цена будет такая».
Соответственно, все остальное – разговор ни о чем. Азарт, не азарт – человек изначально сказал, что выходит на бой за этот конский ценник. Если бы у него был азарт, он бы сказал: «Да, парни, я принимаю бой за 10 миллионов», которые, я уверен, кто-то предложил бы. Вот бы азарт и проверился. Просто мне кажется, что для него эта история – попробовать что-то за километр денег. Он – артист, а Саша – профессиональный спортсмен».
Напомним, ранее Емельяненко угрожал надавать подзатыльников Джигану.
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