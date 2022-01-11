Реванш Стерлинга и Петра Яна состоится на UFC 273
Стерлинг: «Бой с Яном состоится не раньше апреля»
Чемпион UFC – о грядущем реванше с россиянином
10:23
Алджамейн Стерлинг / Фото - today24.proЧемпион UFC в легчайшем дивизионе Алджамейн Стерлинг (20-3) в Twitter сообщил, что реванш с временным обладателем титула организации Петром Яном (15-2) состоится не раньше апреля этого года.
«Бой отменен до последующего уведомления. Возможно, будем драться с ним в апреле. Не знаю, в чем дело. Я продолжаю тренироваться и остаюсь в готовности».
«Бой состоится не раньше апреля. Картошка не сможет бегать от меня вечно».
Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259. В 4-м раунде россиянин нанес американцу запрещенный удар коленом в голову.
Ранее сообщалось, что реванш между бойцами состоится 9 апреля на UFC 273.
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