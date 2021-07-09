Петр Ян рассказал о хаосе в его углу во время поединка со Стерлингом
Стерлинг: «Было бы хорошо снова провести бой с Яном в Нью-Йорке или Лас-Вегасе»
Чемпиона UFC устраивает запланированная дата реванша
13:45
Алджамейн Стерлинг / Фото - mmafightingЧемпион UFC в легчайшем дивизионе Алджамейн Стерлинг (20-3) поделился мыслями относительно информации о том, что его реванш с экс-обладателем титула Петром Яном (15-2) может состояться 30 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
Цитирует американца MMA Junkie.
«Если быть полностью откровенным, мне нравится дата, но не нравится место. В первую очередь из-за того, во сколько часов мы будем драться. Было бы хорошо снова провести бой в Нью-Йорке или Лас-Вегасе. Тем не менее 30 октября меня устраивает. Я думаю, вы, ребята, знаете, что следует после того, как ты говоришь Дэйне Уайту «нет». Так что мне кажется, что здесь мало пространства для переговоров. По правде говоря, я не думаю, что они дадут мне возможность вести переговоры по этому поводу. Я не собираюсь снова устраивать жесткую войну с Даной. Так что если они этого хотят, то таково их желание».
Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC из-за дисквалификации в поединке со Стерлингом на турнире UFC 259.
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