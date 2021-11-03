Стерлинг рассказал, когда состоится реванш с Яном
Стерлинг: «Чувствую, что лучше Яна, поэтому не могу дождаться, чтобы всех заткнуть»
Чемпион UFC – о реванше со своим злейшим врагом
11:58
Алджэмейн Стерлинг / Фото - TwitterЧемпион UFC в легчайшем дивизионе Алджэмейн Стерлинг (20-3) высказался о временном обладателе титула в этом весе россиянине Петре Яне (16-2), с которым не перестает выяснять отношения за пределами октагона.
Цитирует Стерлинга MMA Fighting.
«Я человек слова и всегда подтверждаю это на деле. У меня нет проблем признать поражение, если оно случается. Но в глубине души я чувствую, что я лучше Яна, поэтому не могу дождаться, чтобы всех заткнуть. Если бы я мог подраться с этим парнем завтра, то сделал бы это. Но пока нет такой возможности. Я должен хорошо подготовиться к поединку в пять раундов, что сделать непросто. Но я хочу этого – хочу доказать, что я лучше».
Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259. В 4-м раунде россиянин нанес Стерлингу запрещённый удар коленом в голову.
На турнире UFC 267 Ян единогласным решением судей выиграл у американца Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом организации в легчайшем весе.
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