Стерлинг: «Ян – кусок дерьма. В реванше я очень жестко его изобью»
Стерлинг: «Единственное что меня раздражает, так это то, что Сандхаген станет первым, кто победит Петра Яна»
Американец считает, что его соотечественник победит россиянина на UFC 267
08:20
Алджамейн Стерлинг / фото - UFC
Чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг (20-3) считает, что его соотечественник Кори Сандхаген (14-3) станет первым, кто победит россиянина Петра Яна (15-2) в UFC. По ловам Стерлинга, он сказал об этом Сандхагену, когда они последний раз разговаривали.
Чемпиона UFC цитирует портал mmanews.com:
«Я видел Кори на UFC 266 в Вегасе. Мы немного поговорили после боев. Я неоднократно говорил, что являюсь очень честным человеком. Я спросил примет ли он бой, он ответил, что да. Тогда я пожелал ему удачи. Я сказал: «Я знаю, что ты победишь. Единственное что меня раздражает, что ты станешь первый бойцом, который это сделает». Такое положение дел беспокоит меня, так как знаю, что могу победить этого парня. Я сказал все это Кори прямо в лицо».
При этом Алджамейн утверждает, что рано или поздно проведет поединок с Яном.
«Несмотря ни на что, перед тем, как я уйду на пенсию, перед тем, как он уйдет на пенсию, мы снова будем сражаться».
Петр Ян поборется за титул временного чемпиона в бою с Кори Сандхагеном на UFC 267.
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