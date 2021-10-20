Стерлинг: «Единственное что меня раздражает, так это то, что Сандхаген станет первым, кто победит Петра Яна»

Американец считает, что его соотечественник победит россиянина на UFC 267

Алджамейн Стерлинг / фото - UFC Чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг (20-3) считает, что его соотечественник Кори Сандхаген (14-3) станет первым, кто победит россиянина Петра Яна (15-2) в UFC. По ловам Стерлинга, он сказал об этом Сандхагену, когда они последний раз разговаривали. Чемпиона UFC цитирует портал mmanews.com: «Я видел Кори на UFC 266 в Вегасе. Мы немного поговорили после боев. Я неоднократно говорил, что являюсь очень честным человеком. Я спросил примет ли он бой, он ответил, что да. Тогда я пожелал ему удачи. Я сказал: «Я знаю, что ты победишь. Единственное что меня раздражает, что ты станешь первый бойцом, который это сделает». Такое положение дел беспокоит меня, так как знаю, что могу победить этого парня. Я сказал все это Кори прямо в лицо». При этом Алджамейн утверждает, что рано или поздно проведет поединок с Яном. «Несмотря ни на что, перед тем, как я уйду на пенсию, перед тем, как он уйдет на пенсию, мы снова будем сражаться». Петр Ян поборется за титул временного чемпиона в бою с Кори Сандхагеном на UFC 267.

Рене Тер Велде