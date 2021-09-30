Стерлинг сообщил, что у него нет травмы
Стерлинг: «Мне жаль, что Ян е*аный придурок»
Чемпион легчайшего дивизиона вспомнил свой титульный бой
30 сентября 12:59
Алджамейн Стерлинг / фото - UFC
Действующий чемпион легчайшего веса UFC Алджамейн Стерлинг в интервью порталу SporysKeeda вспомнил свой скандальный поединок против Петра Яна, в котором он одержал победу дисквалификацией.
«Ян – жесткий чувак. Я всегда выражаю уважение бойцам и моим соперникам. Он мог одержать победу в том бою. Ян был на пути к доминированию, он начал брать верх, надирал мне задницу в четвертом раунде. Я все равно дважды ударил ногой по голове, прежде чем пропустил, а затем он зарядил мне коленом в голову.
Ян надирал мне задницу, это факт. Но это полностью его вина, ведь он настолько тупой. Ты хочешь быть чемпионом, который не знает правил и пытается избежать наказания за коварное грязное дерьмо? Каждому свое. Это все из-за него. Он причина той ситуации, в которой мы оказались. Мне жаль, что он не следовал правилам. Мне жаль, что он е*аный придурок».
Напомним, Петр Ян поборется за титул временного чемпиона в бою с Сандхагеном на UFC 267.
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