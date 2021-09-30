Стерлинг: «Мне жаль, что Ян е*аный придурок»

Алджамейн Стерлинг / фото - UFC

Действующий чемпион легчайшего веса UFC Алджамейн Стерлинг в интервью порталу SporysKeeda вспомнил свой скандальный поединок против Петра Яна, в котором он одержал победу дисквалификацией.

Ян надирал мне задницу, это факт. Но это полностью его вина, ведь он настолько тупой. Ты хочешь быть чемпионом, который не знает правил и пытается избежать наказания за коварное грязное дерьмо? Каждому свое. Это все из-за него. Он причина той ситуации, в которой мы оказались. Мне жаль, что он не следовал правилам. Мне жаль, что он е*аный придурок».