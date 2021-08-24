Стерлинг подписал контракт на бой с Яном
Стерлинг начал подготовку к реваншу с Яном
Поединок состоится в рамках турнира UFC 267
08:55
Алджамейн Стерлинг / фото - UFC
Обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг), американец Алджамейн Стерлинг (20-3) начал подготовку к реваншу с российским экс-чемпионом Петром Яном (15-2), который состоится 30-го октября в Абу-Даби и станет частью турнира UFC 267.
Об этом боец сообщил в Instagram.
«Возвращаюсь в окопы с «Машиной».
Алджамейн Стерлинг сообщил о подписании контракта на реванш с Петром Яном.
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