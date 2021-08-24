Стерлинг начал подготовку к реваншу с Яном

Поединок состоится в рамках турнира UFC 267

Алджамейн Стерлинг / фото - UFC

Обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг), американец Алджамейн Стерлинг (20-3) начал подготовку к реваншу с российским экс-чемпионом Петром Яном (15-2), который состоится 30-го октября в Абу-Даби и станет частью турнира UFC 267.

Об этом боец сообщил в Instagram.

«Возвращаюсь в окопы с «Машиной».

Алджамейн Стерлинг сообщил о подписании контракта на реванш с Петром Яном.