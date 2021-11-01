«Я бы хотел побить его». Петр Ян назвал желанного соперника в случае отказа Стерлинга от реванша
Стерлинг – о поединке Ян – Сэндхаген: «Это лучший дивизион в UFC»
Лидер легчайшего веса вернется в октагон в 2022 году
13:46
Алджамейн Стерлинг / Фото - mmafightingЧемпион UFC в легчайшем дивизионе Алджамейн Стерлинг (20-3) в Twitter поделился мыслями относительно победы нового обладателя временного титула в этом весе Петра Яна (16-2) над Кори Сэндхагеном (14-4).
«Это был невероятный бой. По моим подсчетам Ян победил 48:47. Ну что ж, ты заслужил быть первым, кому я надеру задницу! А пока отдыхай и наслаждайся победой. Совсем скоро мы увидимся снова. В 2022 году будет совсем другая история. Сегодня папочка был доволен своими детишками. Это лучший дивизион в UFC».
Напомним, 31 октября в Абу-Даби в со-главном событии турнира UFC 267, Ян единогласным решением судей победил Сэндхагена и уже в следующем поединке намерен провести реванш со Стерлингом.
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