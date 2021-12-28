Стерлинг – о потенциальном бое Джейка Пола с Андерсоном Силвой: «Я больше не хочу смотреть, как падают легенды ММА»

Алджамейн Стерлинг / фото - Getty Images

Чемпион легчайшего веса UFC Алджамейн Стерлинг (20-3) высказался о потенциальном поединке YouTube-блогера Джейка Пола с бразильской легендой ММА Андерсоном Силвой.

Впрочем, я чувствую, что у Андерсона все еще есть навыки, настоящий арсенал боксерских умений, за счет которых он, вероятно, сможет его немного потрепать. Но мне кажется, что Пол сделает то же самое, что и в бою с Вудли: он будет драться с более мелким парнем. Пол будет вязать его и немного нависать над ним. Как по мне, это может стать важным фактором, поскольку Джейк моложе. Он знает, как хватать соперника. Пол много раз делал это с Вудли.

Мы знаем, что у Силвы хорошие руки. Вопрос в том, может ли он держать удар? Я так не думаю. Но есть только один способ это выяснить. Я больше не хочу смотреть, как падают легенды ММА».