Официально. Стерлинг и Ян подерутся в реванше на турнире UFC 267
Стерлинг - о реванше с Яном: «Будет насилие»
Американец продолжает разбрасываться обещаниями в преддверии реванша с россиянином
12:30
Алджамейн Стерлинг / фото - UFC
Обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг), американец Алджамейн Стерлинг (20-3) продолжает разбрасываться обещаниями в преддверии реванша с российским экс-чемпионом Петром Яном (15-2), который состоится 30-го октября в Абу-Даби на турнире UFC 267.
«Одно можно сказать наверняка - нас ждет насилие!».
Алджамейн Стерлинг начал подготовку к реваншу с российским экс-чемпионом Петром Яном.
Комментарии 0