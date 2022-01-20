Стерлинг: «Петр Ян выбросил это колено специально»

Алджамейн Стерлинг / фото - UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (20-3) в эфире подкаста The MMA Hour заявил, что Петр Ян (15-2) специально нанес запрещенный удар коленом в их первом поединке.

Люди знают, что я ничего не постил после боя с Яном. Мы видели, как быстро мнение людей изменилось. И Ян со своим фейковым извинением... Мы все знаем, что он выбросил это колено специально. Он просто д*рьмовый человек. Он просто г**нюк, будем говорить прямо. Он ударил специально, затем выдал фейковое извинение, чтобы сохранить лицо. Когда кто-то запостил фото, где я у себя дома, в своем личном пространстве, он сменил пластинку и начал говорить, что я играл, а люди подхватили это.

Тогда я подумал: «Что же, видимо, мы будем делать это так». Когда люди перестали меня слушать, я такой: «Да и пошли вы». Знаете что? У меня есть пояс, в рейтингах я чемпион, так что пошли вы на х*р. Я пахал, чтобы добиться этого, а вы ничего не можете с этим поделать. За это придется платить кровью. Так что, Петр, готовься платить кровью, если хочешь вернуть пояс».