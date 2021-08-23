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Стерлинг подписал контракт на бой с Яном

Алджамейн в октябре проведет первую защиту пояса  

MMA
16:50
Стерлинг подписал контракт на бой с Яном
Алджамейн Стерлинг / Фото: Инстаграм

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (20-3) сообщил в Instagram о подписании контракта на реванш с Петром Яном (15-2).

«Официально. Я снова начинаю охоту за этой задницей. Надеюсь, ты выучил свод правил ММА. Увидимся 30 октября».

Отметим, что Ян также сообщил в социальных сетях о подписании контракта.

Также в легчайшей весовой категории за титул хочет подраться Ти Джей Диллашоу.

Карен Агабекян
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Петр Ян Алджамейн Стерлинг

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