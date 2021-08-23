Петр Ян подтвердил дату реванша со Стерлингом. Мир ММА в ожидании очередного мегафайта
Стерлинг подписал контракт на бой с Яном
Алджамейн в октябре проведет первую защиту пояса
16:50
Алджамейн Стерлинг / Фото: Инстаграм
Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг
(20-3) сообщил в Instagram о подписании контракта на реванш с Петром Яном (15-2).
«Официально. Я снова начинаю охоту за этой задницей. Надеюсь, ты выучил свод правил ММА. Увидимся 30 октября».
Отметим, что Ян также сообщил в социальных сетях о подписании контракта.
Также в легчайшей весовой категории за титул хочет подраться Ти Джей Диллашоу.
Комментарии 0