Стерлинг рассказал, когда состоится реванш с Яном
Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (20-3) на своем YouTube-канале похвалил Петра Яна (16-2) за его выступление в бою с Кори Сандхагеном (14-4) на турнире UFC 267 в Абу-Даби.
«Ян выдал потрясающее выступление. У меня была операция. Мне все еще требуется немного времени на восстановление. Подумываю вернуться в январе-феврале... Но я определенно посещу на этих выходных турнир UFC 268 в Madison Square Garden. Я буду там.
Надеюсь, мы сядем за стол переговоров и придем к чему-то стоящему, чтобы мы все были готовы к объединению этих поясов и подарили фанатам бой, которого они заслуживают. Два лучших бойца весовой выйдут в октагон и выложатся по полной, а не как в прошлый раз, когда один из парней был лишь бледной копией себя, устав уже после первых пяти минут битвы. Так не пойдет. Я хочу закатить для вас шоу, которого вы, ребята, заслуживаете. Ян и Сандхаген сделали это. И такого же для вас хочется и мне».
Петр Ян победил Кори Сандхагена решением судей, завоевав временный титул в легчайшем весе.
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