Стерлинг рассказал, когда состоится реванш с Яном

Алджамейн Стерлинг / фото - UFC

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (20-3) на своем YouTube-канале похвалил Петра Яна (16-2) за его выступление в бою с Кори Сандхагеном (14-4) на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

Надеюсь, мы сядем за стол переговоров и придем к чему-то стоящему, чтобы мы все были готовы к объединению этих поясов и подарили фанатам бой, которого они заслуживают. Два лучших бойца весовой выйдут в октагон и выложатся по полной, а не как в прошлый раз, когда один из парней был лишь бледной копией себя, устав уже после первых пяти минут битвы. Так не пойдет. Я хочу закатить для вас шоу, которого вы, ребята, заслуживаете. Ян и Сандхаген сделали это. И такого же для вас хочется и мне».