Стерлинг рассказал, когда состоится реванш с Яном

Американец собирается задушить россиянина

Чемпион UFC в легчайшем дивизионе Алджэмейн Стерлинг (20-3) рассказал, что реванш против обладателя временного титула Петра Яна (16-2) состоится в феврале или марте 2022 года:

«Реванш состоится в феврале или марте. Бой Яна и Кори Сэндхагена вселил в меня уверенность. Я знаю, что Ян может истекать кровью, и я знаю, что его можно задушить до потери сознания. Это то, что я собираюсь сделать».

Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259. В 4-м раунде россиянин нанес Стерлингу запрещённый удар коленом в голову.

На турнире UFC 267 Ян единогласным решением судей выиграл у американца Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом организации в легчайшем весе.

