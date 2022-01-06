Ян и Стерлинг проведут реванш на турнире UFC 272
Стерлинг: «Россия, я накажу твоего мальчика, и ты ничего не сможешь с этим сделать!»
Чемпион UFC – о предстоящем реванше против временного обладателя титула
11:42
Алджамейн Стерлинг / Фото - mmafightingЧемпион UFC в легчайшем дивизионе Алджамейн Стерлинг (20-3) опубликовал в Instagram видео, на котором высказался о грядущем реванше с обладателем временного титула Петром Яном (15-2).
«Как дела, мир? Это ваш любимый чемпион UFC. Отправляемся в Вегас. 5 марта, T-Mobile Arena. Убедитесь, что вы будете смотреть. Я вынесу это созревшее картофельное лицо».
В описании к видеоролику чемпион Стерлинг к российским болельщикам, пообещав победить Яна.
«Россия, я накажу твоего мальчика, и ты ничего не сможешь с этим сделать! 5 марта я покажу, кто из нас только болтает. Доброе утро».
Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259. В 4-м раунде россиянин нанес американцу запрещенный удар коленом в голову.
Ранее Ян начал готовиться к поединку со Стерлингом.
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