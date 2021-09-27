«Стерлинг сбежал как трус». Петр Ян просит UFC дать ему нового соперника

Американец снялся с реванша с россиянином

Петр Ян / фото - Getty Images

Бывший чемпион легчайшего веса UFC Петр Ян остался недоволен тем, что действующий чемпион Алджамейн Стерлинг снялся с их реванша, который должен был состояться на следующем номерном турнире в Абу-Даби.

В своем Instagram Ян обратился к UFC с просьбой дать ему нового соперника на этот турнир.

«Здравствуйте. Всем уже известна ситуация касаемо моего поединка. Всем известно, что Алджа сбежал как подлый трус. Что я хочу сказать? Я не собираюсь его ждать, не собираюсь просиживать. Я собираюсь драться 30 октября в Абу-Даби и хочу обратиться к UFC. Дайте мне любого вашего бойца из топ-5, топ-7, топ-10, который заслуживает драться за пояс, и я сделаю это. Я покажу вам, кто настоящий чемпион. Друзья, спасибо всем за вашу поддержку».

Результаты UFC 266.