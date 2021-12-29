Стерлинг сообщил возможную дату реванша с Петром Яном

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Алджамейн Стерлинг / фото - UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг (20-3) рассказал, когда может состояться его второй поединок против обладателя временного титула своей весовой категории Петра Яна (15-2).

Стерлинга цитирует mmajunkie.usatoday.com:

«Прошлый мой бой был против крутого парня, и мы собираемся встретиться еще раз. Это все, что сейчас имеет смысл. Я надеюсь, что мы разделим октагон на мартовском турнире. Я знаю, Шон Шелби сказал, что в UFC рассматривают три даты, в феврале, марте и апреле. Считаю, что апрель слишком далеко. Март был бы идеальным вариантом. Я уже готовлюсь. Я думаю, что COVID немного замедлит мою подготовку. Определенно, тяжело заболеть второй раз за короткий промежуток времени. Я буду рад вернуться и посоревноваться. Это будет отличный поединок и фанаты получат свое вознаграждение, если поставят на меня, а все остальные клоуны, просто закроют свой рот».

Петр Ян намекнул на скорее подписание контракт на реванш с действующим обладателем титула Алджамейну Стерлингу.