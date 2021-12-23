В UFC начали переговоры по бою Стерлинг – Ян
Стерлинг в ближайшее время подпишет контракт на реванш с Яном
Первый поединок бойцы провели на турнире UFC 259
08:21
Алджамейн Стерлинг / Фото - TwitterДействующий чемпион UFC в легчайшем дивизионе Алджамейн Стерлинг (20-3) в Twitter сообщил, что в ближайшее подпишет соглашение на следующий поединок.
Американец не рассказал о деталях, но, по всей видимости, он имеет в виду реванш с обладателем временного титула Петром Яном (15-2).
«Не терпится подраться! Контракт будет здесь очень скоро».
Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259. В 4-м раунде россиянин нанес Стерлингу запрещенный удар коленом в голову.
На турнире UFC 267 Ян единогласным решением судей выиграл у американца Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом организации в легчайшем весе.
Ранее Ян начал готовиться к поединку со Стерлингом.
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